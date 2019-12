Tammjärve sõber: kui Alaver poleks julgustanud, ei oleks Karel dopingut tarvitama hakanud 

Meenutagem, et veredopingu kasutamise tunnistasid üles Karel Tammjärv, Algo Kärp ja Andreas Veerpalu. Eestlased tegid koostööd Saksa arsti Mark Schmidtiga.

"Saan aru, et iga dopingujuhtumi taga on Alaver," rääkis Himma. "Karel ütles, et Mati andis Saksa arsti telefoninumbri. Kui Alaver poleks nii teinud ja julgustanud, poleks mu sõber Karel dopingut tarvitama hakanud."