Füsioterapeut ja tipptreener Indrek Tustit aitab tulevikulootusi 

Noored Olümpiale on tippspordi tugisüsteem ja üks Eesti spordiinnovatisooni eestvedajaid, kelle stipendiaadid on Mattias Kuusik, Li Lirisman, Joosep Karlson, Anna Maria Orel, Marten Liiv, Katrina Lehis, Helary Mägisalu, Reena Pärnat ja Susannah Kaul.

Sihtasutus toetab stipendiumite ja maailmatasemel koolitustega andekaid noori talente, kellel on potentsiaal tõusta spordimaailma tippu. "Tipus olles on õlale patsutajaid palju, kuid teekond sinna on väga raske ning eratoetajaid noortel talentidel praktiliselt pole. Aitame suure potentsiaaliga noori sporditalente, et meil oleks neid, kellele algaval olümpia-aastal kaasa elada.” lisas sihtasutuse eestvedaja Paavo Pauklin.