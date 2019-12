HUVITAV: fotod peegeldavad üht põhjust, miks Norra suusaäss Johaug on rivaalidest selgelt parem 

Nimelt on 31aastane sportlane oma lihasmassi oluliselt kasvatanud. Ta rääkis kodumaa ajakirjanikele, et just tugev keha võimaldab kiiremini suusatada.

"See on kindel põhjus, miks sõidan nobedamalt," lausus Johaug VG-le ja lisas, et kaalub mitu kilo rohkem kui varem. "Olin ühisstardist sõitudeks ja sprintideks liiga kleenuke. Aga need on suusatamises väga olulised alad. Otsustasin keha tugevdada ja minu meelest on see hästi õnnestunud."