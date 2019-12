EMil edukalt ujunud Martin Allikvee: paar viga oli isegi sees ning sellega pääsesin poolfinaali 

"Läksin starti mõtetega, et see on avastart ja vaatan, milline mu seis on," rääkis Allikvee pärast hommikust etteastet. "Paar viga oli isegi sees ning sellega veel pääsesin poolfinaali. Õhtul teen vigade paranduse ja üritan ajast midagi kärpida. Ma pole 50 meetri ujuja ega ole selleks mingit ettevalmistust teinud, aga pääsesin ikka edasi."