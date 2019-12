VIDEO | Manchester City peatreener unustas ära, millist meeskonda ta juhendab 

Nimelt arvas hispaanlane hetkeks, et ta on endiselt peatreener Müncheni Bayerni meeskonnas, kus ta aastatel 2013-2016 esindusmeeskonna juhendajaks oli.

Naljakas juhtum toimus parajasti siis, kui Guardiola suvisest täiendusest Rodrist rääkima hakkas. "Usun siiralt, et ta (Rordi) on kohanenud ning sobib siia liigasse täiuslikult. Arvan, et Müncheni Bayern," jõudis 48aastane peatreener veel sõnada, kui mõistis, et tegelikkuses on ta siiski City juhendaja.