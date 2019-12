Sebastien Ogier uuest meeskonnakaaslasest Kalle Rovanperäst: peame talle aega andma 

Rovanperäst saab aegade noorim piloot, kes terve hooaja MM-sarjas kaasa teeb. Ogier andis mõista, et soomlasele ei tuleks liiga palju pingeid peale panna.

"Parim, mida teha saame, on anda Kallele õppimiseks aega. Kuid kindlasti oleme juba näinud, et tegu on huvitava talendiga," lausus Ogier WRC kodulehel.

Prantslasega nõustus Evans, kes lisas, et vaatamata noorele eale on soomlane jõudnud nii mõndagi saavutada. "Ootan Kallega koos töötamist väga. Kogemuste mõttes on ta noor, kuid oleme tema esituses näinud uskumatuid asju," sõnas waleslane.

20aastase Rovanperä tegemistega on hästi kursis olnud Toyota pealik Tommi Mäkinen, kes andis soomlasele masinat testida juba 2016. aastal.

"Olen Kallet tundnud sellest ajast, kui ta veel väga noor oli. Alati on olnud selge, et temas on midagi erilist. Tal on veel palju õppida, kuid usun, et ta on selleks sammuks valmis," sõnas Mäkinen.