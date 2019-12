Andres Sõber | Cramol on nüüd hea järgmisi kägistama minna 

Alles see oli, kui nad said Ogrelt tappa ning olid kõik näoli maas, aga Astana vastu tõmbasid vennad seljad sirgu ja üllatus-üllatus, kõik tuligi välja, sest nad olid keskendunud. Tsmoki vastu esimesel veerandil Kyle Vinales toimetas ja hoidis asju, kuid teisel veerandil kõik lagunes, sest teised ei saanud ennast üldse käima.

Kalevi materjal on tänavu selline, et kui kaheksa hulka pääsetakse, siis on kõva värk. Peatreener Roberts Štelmahers imes hooaja algusest neist ikkagi maksimumi välja, kuid siis andis positiivse emotsiooni ka see, et Kitsing ja Kangur pidid täitma pikkade rolli. Tiim oli ühtne löögirusikas, kus kõik pingutasid. Nüüd tulid need ameeriklased juurde. Nad otseselt ei sega, ja puhkust annavad ka, aga juurde ei anna nad paraku midagi. Minu meelest piisaks ühest ning teise asemel võiks üks Vinales veel juures olla, sest praegu on viskajatest puudus.

Kurbas, Paasoja, Dorbek ja Raieste on kõik tagaplaanile vajunud, aga Štelmahers ongi nii kõva vend, et tema hammustab läbi, kes on mängumees. Meie ei taha seda tunnistada, aga Raieste pole lihtsalt sattunud sellisesse nimekirja nagu Škele ja Sokk. Vanusel pole sealjuures vahet, sest VTB liigas peab iga vend täiega panema. Midagi pole teha, see on karm värk. Tal on tulevikus oma võimalused veel olemas, aga praegu on need kingad Raiestele liiga suured.

Hea treener saab kohe aru, kas tegu on mängumehega või mitte. Štelmahers jagab lihtsalt seda matsu. Samas peaks Kalevil kaks meest juures olema: Henri Drell ja Kristian Kullamäe. See oleks hea lakmuspaber ja iseenda proovilepanek. Praegu on meie NBA-mees ja tulevikulootus aga Itaalia viimases kokku kuivamas, teine aga Hispaania esiliigas. Nemad on meie tulevik, aga reaalsus on ka see, et agendid ei lase neid tulema. Täpselt nagu ei lastud Drelli U16 koondisesse.

***

Aivar Kuusmaa toomist Kadrina Karude etteosa ma kiidan. Olen alati öelnud, et õnn leiab neid, kes teevad asja südamega ning [Karude eestvedaja] Raivo Tribuntsov seda ka teeb. Ega ta minu lahkumisuudisesse liiga rõõmsalt ei suhtunud, aga see, et ta helistas kohe Kuusmaale – kõva! Aivar on poisid jooksma pannud ning tal on head tugevad karakterid seal. Kui ma lõpetasin, siis ütlesin, et kõige tähtsam on esiliigasse püsima jääda, kuid praegu on kaheksa hulka jõudmine juba miinimumprogramm.