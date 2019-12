Üle pika aja MK-etapil triumfeerinud Fourcade: see oli üks elu suurimaid väljakutseid 

"Tunnen suurt uhkust selle üle, et suutsin sellisele tasemele naasta ja leida endas võiduiha. See oli tohutu suur väljakutse, minu elu üks raskemaid," vahendas Fourcade'i sõnu L'Equipe.

"Olen teadlik, et hooaeg tuleb raskem kui parimatel aastatel. Näen ennast tipus ning olen kindel, et suudan seal olla. Parimate seas on endiselt tihe rebimine ning saab näha, kuidas hooaeg kulgema hakkab. Kollane rinnanumber on taas mu eesmärk, ma ei taha sellest lahti saada," sõnas Fourcade.