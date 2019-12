Eestis toimus kihlveopettuse kahtlusega jäähokimäng 

IBIA ei täpsustanud, mis võistlust ja võistkondi see puudutab ning mis on potentsiaalse pettuse sisu (kas kellegi kaotus, teatud arv väravaid vms). "Olen kindel, et mõistate, et ühendus ei avalikusta juhtumi detaile, sest see võib takistada uurimist," teatas IBIA kõneisik Õhtulehele.

Eesti jäähokiliidu juhatuse esimees Rauno Parras kuulis juhtumist Õhtulehe ajakirjaniku käest.

Olgu rõhutatud, et võimalik pettus ei pruugi olla otseselt seotud eestlastega. Fakt on vaid see, et kõnealune mäng toimus Eestimaa pinnal aprilli-, mai- või juunikuus.

Kalendrist nähtub, et Eesti meeste meistrivõistlustel toimus nimetatud vahemikus vaid üks kohtumine – Tartu Välk 494 alistas 6. aprillil kodujääl kolmandas finaalmängus 9:5 Narva PSK ja krooniti seeriavõiduga 3:0 Eesti meistriks. Tolles tulemuses pole Parrase hinnangul midagi kahtlast. Taust toetab seda arvamust – märtsi lõpus toimunud esimesed finaalmängud võitis Tartu 8:2 (kodus) ja 5:4 (võõrsil).

Tõenäolisem tundub, et potentsiaalne pettus puudutab 28. aprillist 4. maini Tallinnas toimunud MMi 1. divisjoni B-grupi turniiri, kus osalesid Eesti, Poola, Jaapani, Ukraina, Hollandi ja Rumeenia rahvusmeeskonnad. Aga seegi on puhas spekulatsioon.

Lisaks toimus aprilli alguses kaks Eesti naiste meistriliiga matši, kuid võimalik, et nendele mängudele ei saanudki IBIA-ga koostööd tegevates kihlveokontorites panustada, sest tegemist on maailma mõistes täiesti nurgataguse liigaga.

Parras ütleb, et hokiliidul pole praegu kihlveopettustega võitlemiseks konkreetset tegevuskava. "Meist on siiamaani see probleem mööda käinud, pole olnud põhjust väga süveneda. Oleme valmisolekus, et kui teema kerkib päevakorda, siis tegeleme," sõnab ta.