Hyundai tiimipealik valas kuulujuttudele õli tulle: „Minu võimuses on WRC-sarja autosid juurde tuua.“ 

"Nagu kõik teavad, siis tuleval aastal on MM-sarjas vähem masinaid. Minu võimuses on neid juurde tuua, see on ainus, mida teha saan," ütles Adamo Motorsport News´ile. "Ilmselt märkasite, et nuputasin lõppenud hooaja jooksul päris palju asju välja. Üritan samamoodi jätkata."