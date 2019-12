Norra suusatalent räägib avameelselt, kuidas menstruatsioon ja beebipillid rikkusid tema sportlaskarjääri 

Professor Sandbakk on veendunud, et nii mõnigi murdmaa- ja laskesuusatalent on Norras kaduma läinud nappide menstruatsiooni ja beebipillide alaste teadmiste tõttu.

Ka Nordberg rõhutab, et tema lugu pole kaugeltki unikaalne. "Arvan, et paljud ei teagi, et nad lõpetavad sporditegemise just sel põhjusel. Sain magistritööd kirjutades kinnitust, et menstruaaltsükkel põhjustab naistele raskusi. Enesetunne on kehvem ja treeningutest saadav kasu väiksem. Mul on hea meel, et teema pälvib üha rohkem tähelepanu. Loodan, et minu uurimus ja lugu aitavad teisi tüdrukuid."