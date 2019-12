Ogier endale pingeid ei sea: tahan küll võita, aga mu karjäär on juba olnud piisavalt imeline 

"Loomulikult tahaksin ka kolmanda autotootjaga MM-tiitli võita, aga hooaja eel pole see peamine," ütles Ogier Red Bullile antud intervjuus. "Loomulikult olen kõva võitleja ja lähen igat rallit võitma, aga ma ei mõtle, et see on mu viimane võimalus. Minu karjäär on niigi imeline olnud, kõik järgnev on vaid boonus."