Davosi MK-etapil võistleb kaks Eesti suusatajat, koondisest välja jäänud mees kehastub abiliseks 

Karl Erik Rabakukk (22) ja Kristjan Koll (24) soovinuks samuti seal võistelda, kuid neil pole täidetud vajalik FIS-punkti nõue (distantsil 60, sprindis 90). "Küsimus polnud mõnes punktis, vaid need jäid väga kaugele," selgitab alajuht Ave Nurk murdmaasuusatamise alakomitee otsust.

Eelmisel nädalavahetusel Rukal koos Kilbiga Eestit esindanud Henri Roos (21) ja Martin Himma (20) ei plaaninudki Davosi minna, vaid on huvitatud nädal hiljem (21.-22.12.) Sloveenias Planicas toimuvast MK-etapist. Seal osaleva koondise kohta pole alakomitee veel otsust langetanud.

Alvar Johannes Alev. Foto: Aldo Luud

Kuigi eestlaste suuskade määrimise eest hoolitseb sel hooajal Soome hooldetiim, käis mitu suusaliidu töötajat Rukal sportlastel abis. Väiksele tugimeeskonnale saavad Kilp ja Alev loota Davosiski, sest nii-öelda telgitaguseid tegevusi jagub koosolekutest transpordi ja toitlustamiseni.

"Päris nii ei saa, et ainult sportlased. Nägime ise Rukal, et tööd on palju," märgib Nurk, kes oli Soomes hommikust õhtuni rakkes.

"Davosi läheb kindlasti appi Kristjan Koll, võib-olla keegi veel. See oli poiste enda mõte juba sügisel, et kui nad ise ei täida nõudeid. Neil on plaanis seal juba enne Davosi etappi ühiselt treenida ja liikuda.

Kuna vabatehnikas on määrimise pool natuke lihtsam kui klassikas, siis peaks pisut kergem olema. Lisaks soomlaste abile on paljudes tiimides eestlasi, kas määrde poole peal või treeneritena. See on väga ühtehoidev seltskond, kuigi töötatakse eri tiimide jaoks. Nõu saab kindlasti."