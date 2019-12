Korvpall Kadrina Karude eestvedaja: ma ei kujuta ettegi, et saanuks Aivar Kuusmaast nõrgemat persooni treeneriks tuua Jarmo Jagomägi, Henry Lääne , täna, 22:30 Jaga: M

KORD MAJAS! Kadrina Karudes on treeneri roll tähtis. Andres Sõbralt (pildil) võttis ohjad üle Aivar Kuusmaa. Foto: Teet Malsroos

„Võidud toovad rahva saali ja lapsed trenni. Rakvere Tarval oli kunagi kollane revolutsioon, siis tulid noortegrupid nii täis, et ei saadud enam mängijaid juurde võtta. Sama on praegu Kadrinas, mul käivad 22–24 last saalis vähemalt neli korda nädalas,“ ütleb korvpalliklubi Kadrina Karud eestvedaja Raivo Tribuntsov.