Eesti jäähokiklubi eemaldati Soome meistrivõistlustelt lapsevanemate ja meeskonna juhtide käitumise tõttu 

Alaliidu võistluste juht Pirkka Antila kinnitas täna, et HC Vipers on liigast eemaldatud.

"Nad (HC Vipers) on välja visatud ebasobiva käitumise pärast. Ebaadekvaatselt pidasid end üleval nii lapsevanemad kui ka meeskonna juhid. Rohkem ma ei täpsustaks. See pole vajalik, kuid nende kohtumine tuli peatada ning see viis otsuseni," vahendas Antila sõnu Soome ajaleht Helsingin Sanomat (HS).