Suvel 100 miljoni euro eest Reali siirdunud Hazard jääb El Clasicost kõrvale ja tõenäoliselt tänavu enam väljakule ei jookse 

Kui esialgu loodeti, et tegu on kõigest verevalumiga, siis uuringud näitasid, et Hazard oli saanud vigastada märksa tõsisemalt. 18. detsembril toimuvaks El Clasicoks ehk Reali ja FC Barcelona vaheliseks vastasseisuks belglane kindlasti mängukorda ei saa ja suure tõenäosusega ta sel aastal enam väljakule ei jookse.