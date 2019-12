HALLOO, MÕISTUS? „See on kõige rumalam pealkiri, mida oma karjääri jooksul näinud olen.“ 

Nii Lukaku kui ka Smalling võtsid sotsiaalmeedias sõna ja mõistsid pealkirja hukka. "See on kõige rumalam pealkiri, mida oma karjääri jooksul näinud olen. Teie valate rassismi teemal õli tulle. Selle asemel, et rääkida ilusast mängust, mis mängitakse San Sirol kahe suurepärase meeskonna vahel..." sõnas Lukaku.

Belglase leivaisa Milano Inter ja ja Smallingu tööandja AS Roma kohtuvad täna õhtul ning eile teatasid mõlemad klubid, et Corriere dello Spordi ajakirjanikud pole nende juures vähemalt sel aastal enam teretulnud.

Sõna võttis ka spordilehe peatoimetaja Ivan Zazzaroni. Ajakirjanik kritiseeris avakülje kritiseerijaid. "Kui sa ei saa meie sõnumist aru, oled kas rumal või rassist. Tegemist on süütu pealkirjaga, mis on nüüd teise valguse käes inimeste pärast, kes on seest mürgised." Mõistagi on jahmatav avaldus mattunud kriitikatulva alla.