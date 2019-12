Karel Voolaid jätkab Eesti koondise peatreenerina 

Miinuste poole pealt on jutt tegelikult see sama, mida räägime juba 2013. aastast ehk ründava-kaitsva tasakaalu puudumine. Me pole seda tasakaalu jätkuvalt kätte saanud ja see 2013. aasta pole tegelikult juhuslik. Sellesse perioodi langes tegelikult üks kalevipoja faktor ehk Raio Piiroja loobus sel ajal ja pärast seda polegi me oma kaitsemängu toimima saanud.

Ütlen ka selgelt ära, et kuigi mängijatelt tuli väga palju tagasisidet, et tahamegi palliga ründavalt mängida, tulgu või maailma lõpp, siis Karel pole andnud neile sellist ülesannet, et iga hinnaga seda teha. Seda tasakaalu puudumist ei saa ainult talle ette heite. Küll aga võisid mängijad seda nii tõlgendada ja see ongi koht, kust edasi minna.

Meie üldine nägemus on, et tahame palliga mängida, aga tahame seda saavutada nii, et see ei mõjutaks meie seljatagust negatiivselt. Selleks, et see tasakaal kätte saada, oli viis kuud liiga lühike periood.

Ütlen ühe faktina veel: Kareli treenerikarjääriga on kaasas käinud mängulõppude kaotused. Ka praegu kaotati viiest mängust kaks alles lõpus. Ja tegelikult võinuks ka kolm kaotada, kui Sergei Lepmets poleks teinud Minskis suurepärast tõrjet.

Selle varjust jookseb välja noorte treeneri tahtmine mänge võita. Isegi kui teadlikke otsuseid selle jaoks ei tehta, siis mängijad tunnetavad seda. Ka Ukraina mängus tehti näiteks ründavaid vahetusi. Seda tahet võib aga näha nii plussina, et ta tahab võita, kui ka miinusena, et ikkagi kaotame.

Mõistagi ei saa mööda minna ka sellest, et mängijad olid ja on selles protsessis Kareli selja taga. Hollandi mängu järel jõudis Konstantin Vassiljev vaevu väljakult ära minna, kui saatis mulle sõnumi, kus ütles, et ta pole kunagi nendesse protsessidesse sekkunud, aga ta palub väga, et me annaksime Karelile võimaluse jätkata, sest oleme õigel teel. Pärast kuulsite seda kõike ka teleekraanilt.

See pole alati kõige parem olukord, kui töötajad valivad omale juhi, aga selles olukorras oli see pigem positiivne ja tegi asja lihtsamaks.