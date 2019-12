GALERII | NAD TEGID SEDA JÄLLE! Kalev/Cramo surus Ühisliiga teise tiimi põlvili 

Huvitav on tõik, et alati kui tundub, et Cramo hoog hakkab raugema, tehakse südi esitus endast paberil tugevama vastu. Hooaja ilusa algusega mängiti end seisu, kus teatud vastaste – nagu näiteks esmaspäeval Minski Tsmoki – vastu ollakse favoriidid, see paneb õlule lisapinge. Endast n-ö suuremate vastu pole aga midagi kaotada ning kammitsatest vabanetakse.

Nagu tavaks saanud, tõi edu võistkondlik mäng ja palli liigutamine. Suur roll edus oli Kitsingul ja Jõesaarel, kes vabad kohad ära realiseerisid. Tõsi, üksikud minutid näitasid, et Vinalese ja/või Aigars Škeleta on Cramol rünnakul raske, sest suuresti näeb joonis ette, et üks tagameestest teeb oma kaitsjale ära.

Märkimist väärib ka (meeskondlik) kaitsemäng: on juba reegliks kujunemas, et kui vastane hoitakse alla 80 punkti, tuleb ka võit!

Kokkuvõttes võib Cramo viimast paari nädalat, kus peeti kolm tähtsat kodumängu järjest, lugeda õnnestunuks. Tsmoki vastu küll põleti veidi läbi, ent võidud Astana ja Jenissei vastu korvavad selle igat. Kümne vooru järel hoitakse viie võidu ja sama paljude kaotustega kuuendat kohta – nõnda head hooaja algust polegi varasemast ette näidata.

Standings provided by Sofascore LiveScore

Enne mängu