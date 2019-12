TÄNA | Kalev/Cramo lõpetab kodumängude seeria Ühisliiga komeedi vastu 

Jenisseil on käsil väga edukas hooaeg, seni peetud seitsmest mängust on võidetud viis, millega hoitakse koguni teist kohta. Teise hulgas on Krasnojarski meeste saagiks langenud Moskva CSKA ja Krasnodari Lokomotiv Kuban. Kaotused on tulnud vastu võtta Moskva Himki ja Peterburi Zeniti vastu.