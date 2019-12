Aivar Pohlak: sakslased ütlesid meile, et oma filosoofialt oleme Euroopa top 10 koondis 

"Andsime Karelile uue aastase lepingu," sõnas alaliidu president Aivar Pohlak. "Tema senine viis kuud kestnud juhendajaperiood oli väga lühike ja nüüd anname talle võimaluse pikema perioodi jooksul ja teistsugustes mängudes. EJL avaldas Karelile ühehäälset toetust ning argumendid olid väga sarnased."

"Seda küsimust on lihtne püstitada, aga vastus on keerulisem. See on koht, kus vastutama peavad kõik: Karel, teised treenerid, mängijad, Eesti Jalgpalli Liit, mina. Jalgpalli ei saa võtta sellise nurga alt nagu poliitikas kirjeldatakse vastutust, et keegi peaks tagasi astuma: kas peatreener, tehniline direktor või president. See on pisut teistsugune protsess ja sellist mõõdet on siia keeruline sisse tuua, kuna tegemist on protsessiga.

Kui selgelt oleme näinud ja teadnud, et teatava sünniaastaga põlvkondade meil oligi auk sees. Ja täna oleme pigem august välja ronimas. Või et aastal 2011. alustasime EJLis protsesse, et võtta vastutus klubide eest noortetöös. Öelda nüüd, et viime kõik klubijuhid mahalaskmisele selle eest oleks totravõitu. Lihtsaim ongi öelda, et Eesti on meie väiksuse ja rahvaarvu juures keeruline ehitada toimivat jalgpallisüsteemi, mis oleks Euroopas konkureeriv."

Kas meil oli muid variante peatreeneri toolile ka?

"Kui juunis tekkis see sundolukord, et treenerid astusid tagasi, siis sel hetkel sobivat välistreeneri kandidaati polnud. Me ei saa öelda, et toonane tagasiastumine oli ilmtingimata ootamatu, aga me oleme oma jalgpalliarendus nii spetsiifilises seisus, et siit saab edasi minna ainult väga kindlate tüüpidega. See on ka põhjus, miks me eelistasime Eesti treenerit.

Kuna oli teada, et viie kuu pärast üks protsess lõppeb, siis otsisime EJLiga ka alternatiive, juhuks kui Karel peaks õhku lendama kogu täiega, mida õnneks ei juhtunud. Aga see protsess on väga keeruline. Meil oli kaks välismaist alternatiivi, kes suurtes piirides vastasid meie vajadustele.