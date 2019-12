ŠOKK! Tennise superstaar lõpetab 29aastaselt karjääri: „Olen juba kõik saavutanud.“  

29aastane taanlanna on praegu maailma edetabeli 37., kuid aastate jooksul on ta korduvalt esireketi kohta hoidnud. Wozniacki kontos on 30 WTA turniiri triumfi ning üks suure slämmi võit, mis pärineb mullusest Austraalia lahtisest. Just selle sama võistluse järel, mis peetakse 2020. aasta 20. jaanuarist - 2. veebruarini, lõpetabki tennisetäht karjääri.