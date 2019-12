MAAILMAMEISTRID! Ott Tänak ja Martin Järveoja saavad kätte ihaldatud trofee 

Lisaks eestlastele antakse Louvre'i muuseumi laval MM-tiitel üle veel kuuendat korda vormel-1 sarjas triumfeerinud Lewis Hamiltonile, vormel-E tšempionile Jean-Eric Vergne'ile ja WRX maailmameisterile Timmy Hansenile.

"See pole olnud kõige lihtsam teekond. Olen kõndinud selle nimel läbi tule ja vee, mistõttu on hea tunne pärast sellist võitlust lõpuks MM-tiitel võita. Toyota liitus autoralliga alles 2017. aastal ning olime eelmise aasta alguses noor meeskond, kuid arenesime paari aastaga väga palju," jätkas saarlane.

"Eesti on väike riik, kust on keeruline ehitada sildu suurtele lavadele. Minul on olnud piisavalt õnne, sest 15 aastat tagasi ehitas Markko Märtin mulle selle ette. Meil on veel üks noormees, Jüri Vips, kes on väga lähedal vormel-1-te jõudmisele. Meil peab olema see mees, kes käib teistele raja ette. Usun, et meil on palju talente, aga väga keeruline on jalg ukse vahele saada," leidis Tänak.

"Sellisest meeskonnast nagu Toyota, kellega meil olid koos kaks väga head aastat, pole kunagi kerge lahkuda. Alati on lihtsam jääda sinna, kus sa oled, kuid mul on piisavalt motivatsiooni, et edasi rühkida ning tahan uuesti maailmameistriks tulla. Ma loodan, et mul on Hyundaiga hea klapp: hetkel tunnen, et see on meeskond, kellega püüda järgmist tiitlit.

Mul pole kahtlustki, et olen heas meeskonnas. Kõigega harjumine võtab kindlasti natukene aega, aga usun, et mul on võimalused rääkida tiitlivõitluses kaasa. Rallis on vaja kogemusi ning sul on vaja aega õppimiseks.