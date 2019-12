Vehklemine Sten Priinits: olukord paneb ahastama, kuid adrenaliinilaks ja unistus olümpiamedalist kannustavad jätkama Mart Treial , täna, 22:00 Jaga: M

MÕTTEMÄNG: Sten Priinits (paremal) ütleb, et vehklemine sarnaneb pokkeri ja malega. Foto: Augusto Bizzi / International Fencing Federation / Facebook

„Sportlased on natuke sõltuvuses vehklemisest. See on nii äge ala, mida teha. Olen 32aastane, aga tunnen end endiselt vehklemisrajal nagu kaheksa-aastane poiss. Saan sellise adrenaliinilaksu,“ jutustab Eesti meeste epeevehklemise edetabeli esinumber Sten Priinits õhinal.