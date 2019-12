Štelmahers järjekordse vinge võidu järel: kui mängijad annavad endast maksimumi, võivad nad ka eksida, aga edu tuleb ringiga tagasi 

"Olen kõigi mängijate üle väga õnnelik. Nad näitasid pärast valusat kaotust Tsmokile, mängus, mille me pidanuks võitma, imelist pühendumust. Olen väga rahul, et suudame rasketele olukordadele hästi reageerida ja sääraseid võite teenida," rõõmustas Štelmahers. "Saime täna jagu väga tugevast võistkonnast."

Tõsi. Alati kui tundub, et Cramo mänguvanker kisub kraavi poole, tehakse järgnevas matšis muljetavaldav partii. Kolme järjestikuse võõrsilmängu kaotuse järel alistati hästi komplekteeritud Astana, Tsmoki-krahhile järgnes kindel Jenissei skalp. Mis on edu võti?