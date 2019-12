Jalgpall SUURÜLLATUS! Kes on Manchesteri parim jalgpalliklubi? Ikka Punased Kuradid! Ohtuleht.ee , täna, 21:24 Jaga: M

Marcus Rashford (esiplaanil) väravat tähistamas. Ta sai jala valgeks tänu penaltile. Foto: Martin Rickett

Inglismaa jalgpalli kõrgliiga 14. vooru keskses lahingus alistas Manchester United linnaderbis 2 : 1 Manchester City. Tulemus on suurüllatus, kuna United on tänavu olnud kahvatu ning City näol on tegemist Premier League'i tiitlikaitsjaga.