VIDEO | Võimas Luka Doncic sammub Michael Jordani radadel!  

22 matšist koguni 16 võitnud ja läänekonverentsis teist kohta hoidva Mavericksi edu taga on suuresti Luka Doncic. 20aastane sloveen on tänavu visanud keskmiselt 30,1 punkti, hankinud 10 lauapalli ning jaganud 9,2 resultatiivset söötu. Ja mis kõige tähtsam – meeskond võidab!