Pisarais endine tippsportlane: „Mõnikord kahetsen, et tulin olümpiavõitjaks!“ 

"Mõnikord kahetsen, et tulin olümpiavõitjaks," sõnas kaua tööd otsinud Andeol pisarsilmis Le Parisienile antud intervjuus. "Palun vabandust... Mul on lihtsalt raske tunnistada, et olen raskustes. Jah, ma olen olümpiavõitja, ent olen praegu töötu."

"Raske oli seda kõike aktsepteerida. Töötasin üle 12 aasta, et sinna (poodiumi kõrgeimale astmele - toim.) jõuda. Võitlesin pidevalt, isegi kui keegi minusse ei uskunud. Ja siis ma võitsin olümpia! Arvasin siiralt, et naudin seda kaua, kuid praegu ei tähenda see enam midagi.

Mõnikord kahetsen, et tulin olümpiavõitjaks, sest vastasel juhul oleks kukkumine vähem haiget teinud. Sportlasena unistadki ainult olümpiavõidust ning arvasin, et pärast seda muutub mu elu täielikult... kuid see ei toonud kaasa ühtegi sponsorit. Isegi mitte pakkumisi," tõi Andeol päevavalgele karmi tõe.

Et ots-otsaga kokku tulla käis judoka pidevalt tööl ning haris ennast. Seda ka seetõttu, et ta mõistis, et sportlaskarjäär kestab parimal juhul ainult kümme aastat. "Bakalaureuse kraad, muud koolitused, judotreeneri litsents," loetles ta nädala alguses ilmunud intervjuus paralleelseid saavutusi, mis teda tööturul teistest siiski esile ei tõstnud.

