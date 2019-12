VIDEO | VÕIMAS! Eesti vägilane krooniti taas Euroopa meistriks 

"Täna õnnestus kaitsta oma eelmise aasta EM-tiitlit. Lisaks kõigele suutsin ka püstitada uue rekordi kükis. Võistlus ise oli raske, sest eksimisruum puudus. Kõik katsed oli vaja valida selliselt, et nendel ei ebaõnnestuks. Kükk saigi valitud nii täpselt kui vähegi võimalik. Surumises jäi isegi väike varu ja jõutõmbes pidin paraku leppima tagasihoidlikuma tulemusega, sest viimased kuu aega on olnud probleeme haardega, aga lõpp hea, kõik hea," võttis Rast sotsiaalmeedias oma etteaste kokku.

"Hea meel on, et õnnestus see raske hooaeg võidukalt lõpetada, sest peale MMi olid probleemid seljaga, mis ei lasknud suvel korralikult treenida. Selle nahka läks umbes 2,5 kuud. Lisaks veel üks kahenädalane antibiootikumide kuur oktoobri alguses. Seega, kõiki neid asju arvestades oli tulemus parem kui lootsin. Suured tänud perekonnale, sõpradele, sponsoritle ja kõigile kes mulle pöialt on hoidnud.Loodan, et sain Teile natukene jällegi rõõmu pakkuda."