Deivil Tserp | Kas Ott Tänaku kõrval on jahukott? 

Piisab, kui krutime ajaratta detsembrisse 2018. Mullu kuulutati aasta naissportlaseks Pyeongchangi taliolümpiamängudel neljandaks tulnud kiiruisutaja Saskia Alusalu, kes edestas Euroopa meistriks kroonitud epeevehklejat Katrina Lehist.

Kui mõtlen toimunule täitsa rahulikult, kangastuvad mu silme ette kriminaalkroonika kõige vängemad seigad. Siinkirjutaja arvates sarnanes nimetatud tulemus keset päeva Raekoja platsil toimuva vägistamisega, mida möödujad oimugi liigutamata pealt vaatavad.

Minu targad kolleegid on juba pikka aega rääkinud/kirjutanud, et tegelikult ei valita enam parimat, vaid populaarseimat sportlast, lõppkoha saavutamisel olevat kaalukas argument sportlase aktiivsus sotsiaalmeedias. Ühtlasi on inetult väidetud, et tavainimesed ei tunne (tipp)sporti piisavalt hästi ja nad ajavad kõik pingeread lootusetult sassi.

Tegelikult on Viplala järel suurimad tinistajad just (spordi)ajakirjanikud. Kõige osavamalt on seda teinud mu toredad Eesti Päevalehe/Delfi ametivennad, kes nutavad ühe korra nädalas oma podcastis. Langesin ka ise propaganda ohvriks, kui nende eestkostel hakati lokku lööma, et rallisõitja Ott Tänak on aasta meessportlase valimiselt ebaõiglaselt eemale puksitud.

Neljas võim sai üllatavalt kiirelt oma tahtmise. Muidu kindlameelsed olümpiakomitee ametnikud lisasid Tänaku aasta meessportlase kategooriasse ja nagu ma juba mainisin, sattusin samuti liimile ning andsin oma hääle talle.

Šokist toibudes mõistsin, et nii nullisime Martin Järveoja rolli hiilgavate võitude saavutamisel. Jah, kaardilugeja kandideerib samuti selles kategoorias, kuid tema võiduvõimalus on olematu. Paraku näitame Järveoja jahukotina, mis on justkui auto tasakaalu hoidmiseks Tänaku kõrval.

Autoralli oli, on ja jääb võistkondlikuks alaks, kus tiimi edu nimel tegutseb nii piloot kui ka kaardilugeja. Minu meelest on praegu viimane aeg kustutada Tänak ja Järveoja aasta meessportlase nominentide nimekirjast ning jätta nad konkureerima aasta võistkonnaks.