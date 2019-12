Sajandikuga pronksi kaotanud Zaitsev: mais tuleb purustada olümpia A-norm 

Mis nippidega on spordiklubi Garant ujujad kodumaal harjutavatest konkurentidest kõvasti paremaks saanud? „Ma ei ütleks, et me midagi erilist teeme,“ arutles Zaitsev, ent kiitis treener Kapelinit ja üldfüüsilise ettevalmistuse treenerit Toomas Paju. „Tänavu alustasime hooaega tavapärasest natuke varem, juba augusti keskel. Tegutseme targalt. Meie trennimahud pole väga suured, lihvime palju tehnikat. Jõusaalis on minul, Martinil ja Marial eriplaan, mida vajadusel muudetakse. Kui töö on hästi tehtud, oled enesekindlam. Siis ei saa midagi väga valesti minna.“

Allikvee tunneb Zaitsevit nagu oma viit sõrme. „Daniel on alati olnud heade sprindivõimetega, eriti hea on jalgade kiirus, mis on tema edu alus,“ mõtiskles Allikvee. „Kui treenime sprindiotsi, on ta teistest pea jagu parem. Murrang toimus siis, kui ta hakkas rohkem sprindile keskenduma. Tean, et varem pabistas ta enne starte liiga palju, nüüd on vanuse ja kogemustega see ära läinud.“