Mängijakarjääri lõpetanud Flora legend leidis põneva väljakutse hoopis rivaali juures 

Värske spordidirektor Kams: "Mul on väga hea meel, et jalgpall on mind viinud tagasi juurte juurde - Järvamaale! Olles aastaid jälginud Paide Linnameeskonna arengut ja tegemisi kõrvalt, võin julgelt väita, et klubi on arenenud loogilist rada pidi ning pidevalt on tehtud samme edasi. Loodan oma jalgpallurina saadud kogemuse rakendada klubi edasisse arengusse!"