Manchester City peatreeneri veider avaldus: me ei suuda tippvõistkondadele vastu saada 

Nädalavahetusel jäi City alla linnarivaalile Unitedile, Inglismaa kõrgliigas lahutab neid nüüd liidrist Liverpoolis juba 17 punkti. Seni on Guardiola hoolealused 16 mängust kaotanud juba neli ja viigistanud, mullu tiitlit võites oli mõlemad näitajad täpselt samad kogu hooaja lõikes.

"Tuleb tunnistada, et oleme kehvas seisus ning peame paremaks saama," vahendas BBC Guardiolat. "Liverpooli, Unitedi, Barcelona, Madridi Reali, Juventuse vastu peame arvestama väga kõrge tasemega. Tegemist on tõeliste tippklubidega ja praegu paistab, et meie nendeni ei küündi."