VIDEO | Vaata, kus Ott Tänaku ja teiste Hyundai meeste masinad paika timmitakse 

"Hyundai plussiks on see, et väga palju inimesi tegeleb erinevate asjadega. Lõpuks saab sellest kokku tervik. Siinne õhkkond on imeline," jutustab Adamo, kes oma alluvaid väga kõrgelt hindab. "Meil on väga rahvusvaheline seltskond, kes klapib aga hästi kokku."