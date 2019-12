FOTOD | Maailmameister Martin Järveoja sai kodulinnas Elvas väärilise vastuvõtu! 

Peale selle esines üritusel üllatusesineja ning pärast piduliku osa lõppu oli kõigil võimalus vaadata filmi "Ott Tänak – The Movie".

Elva vallavalitsuse kommunikatsioonijuht Merilyn Säde ütles, et idee korraldada pidulik vastuvõtt tekkis soovist maailmameistrit tänada nii, et ka kohaliku valla elanikud saaksid sellest osa.

"Kuna nägime suvel Rally Estonia Elva linnakatse ajal, kui palju inimesi tuli rallit vaatama ja kindlasti ka Martinit toetama, siis tundsime, et tänamiseks parim viis on just pidulik vastuvõtt koos kõigi huvilistega," rääkis Säde.