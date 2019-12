Venemaa suusakoondise treener kardab, et dopingukeeld mõjub nende superstaarile hävitavalt 

Treener kardab, et kõige rängemalt võib see mõjuda Venemaa meestekoondise superstaarile, kahekordsele maailmameistrile Sergei Ustjugovile, kes ei saanud sarnase riikliku võistluskeelu tõttu osaleda 2018. aasta Pyeongchangi taliolümpial.

"Tal on kodus lapseootel naine, aga Sergei pole järgmised kaks-kolm kuud kodus. Kes teab, võib olla ei näe ta isegi oma lapse sündi. Sportlased teevad oma armastatud ala nimel kõike ja siis tehakse neile nii? Kuidas on seda neile võimalik üldse selgitada?" küsis Cramer vastu.

Ta mäletab väga hästi, kui raskelt tema hoolealune Pyeongchangist eemale jäämist üle elas. "Kaks aastat tagasi nägin enda eest meest, kes kukkus lihtsalt põrandale ja puhkes nutma. See polnud meeldib. See oli täielik p**k. Ma ei taha seda uuesti näha, sest see oli ka minu jaoks raske," meenutab sakslane.

"Mida saavad sportlased teha, kui ametnikud on midagi valesti teinud?" viitas ta faktile, et praeguse keelu põhjuseks on fakt, et WADA tuvastas venelaste poolt laboriandmetega manipuleerimist. "Olen väga tige ja kurb."