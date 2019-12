Autoralli maailmameister meenutas karjääri hirmsaimat hetke: ta hüppas otse mu auto ette 

Kankkunen ei tea mitu korda ta on rahva sekka on sõitnud, kuid eriti valusalt on tal meeles üks kokkupõrge Hiinas toimunud rallil. "Jah, [sõitsin inimesele otsa], ta sai päris korraliku paugu. Ma ei saanud mitte midagi teha, kuna ta hüppas otse mu auto nina ette," meenutas rallilegend.

Soomlasel pole aimugi, mis rajale hüpanud mehest sai, sest ta ei tohtinud sõitjana kiiruskatsel seisma jääda. "Peatumine oli sõitjate puhul alati täiesti vastunäidustatud. Sõitsidki otse teenindusalasse, kus siis andsid vahejuhtumist teada ning rääkisid ka politseiga. Korraldajad keelasid peatumise, et me ei jääks rajal niisama passima," jätkas soomlane.

Kuigi tolle ralli kontekstis jättis kokkupõrge väikese jälje, ei mõjutanud too vahejuhtum Kankkuneni edasist sõidustiili. "Ma ei tundnud ka edaspidi hirmu, kuna teadsin, et see polnud minu süü: ma ei saanud midagi. Aga tolle võidukihutamise see tõesti rikkus," jätkas Kankkunen.