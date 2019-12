HULLUMEELNE VIDEO | Pettunud vutifännid muutsid staadioni sõjakatlaks 

Viis aastat tagasi viiendat korda Brasiilia meistriks tulnud ning veel tunamullu riigi karikavõitjaks kroonitud Cruzeirot raputas tänavu suur korruptsiooniskandaal, millele järgnes mõõn. Selle tulemusena lõpetasid nad liigas 17. kohal ning peavad tuleval aastal oma 98aastase ajaloo jooksul esimest korda pallima riigi esiliigas. See fakt oli paljude fännide jaoks, kes on aastate jooksul saanud kanda ka (päris)Ronaldo, Rivaldo ja Maiconi särke, aga liiga mõru, et alla neelata.