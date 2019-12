Rahvusvahelise Olümpiakomitee esindaja, endine kõrgushüppaja Stefan Holm nii resoluutne pole. Tema arvates leiti hea kompromiss, kuna arvesse tuleb võtta ka nende Venemaa sportlaste huvisid (näiteks kõrgushüppaja Maria Lasitskene), kes on emamaa tegevust korduvalt avalikult kritiseerinud ning teinud kõik endast oleneva, et oma puhtust tõestada. "Neile peab jääma võimalus neutraalse lipu all võistelda," sõnas Holm.

"Mina isiklikult olen sellest teemast väsinud, aga lähtuvalt oma ametikohast olen sunnitud sellest kogu aeg kõnelema. Vahepeal tahaksin lihtsalt püsti tõusta ning karjuda "„Kurat küll, lõpetage see petmine, et saaksime kõik eludega edasi minna". Ma tean, et see ei lahendaks midagi, kuid see on lihtsalt see tunne, mis mind valdab," sõnas Holm lõpetuseks.