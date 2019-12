ÕNNESÄRGIS SÜNDINUD: maratonijooksu eksmaailmarekordimees elas üle ränga avarii 

Avarii juhtus Eldoret-Iteni maanteel, sportlase autost jäi alles rusuhunnik. Imekombel pääses Kipsang õnnetusest täitsa tervelt. "Temaga on kõik korras, ta ei saanud õnnetuses vigastada," teatas Keenia kergejõustikuliit.

Nelja lapse isa Kipsang on kaks korda triumfeerinud Frankfurdi maratonil (2010 ja 2011) ning ta on võitnud ka Londoni (2012 ja 2014), New Yorgi (2014) ja Tokyo maratoni (2017).