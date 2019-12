KURB LUGU: kuidas viin olümpiavõitjast võimlemistähe, imeilusa naise hauda viis 

Voronina kuulsuse kõrgpunkt saabus 1960. aastate teisel poolel. Edu spordis - venelanna triumfeeris 1968. aasta olümpial -, silmipimestav ilu ja erakordne arukus ennustasid talle õnnelikku ning helget tulevikku.

Voronina (neiupõlves Družinina) polnud üksnes kena, vaid ka mitmekülgne inimene. Kõik, kes teda teadsid, märkisid, et selle naisega võib vestelda peaaegu igal teemal. Tal oli erakordselt lai silmaring, uudishimu, oskus veatult riietuda. See on tippsportlase puhul haruldane kombinatsioon.