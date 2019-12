Venemaa tippkiiruisutaja: tahan, et sport ei oleks mänguasi poliitikute käes 

Tema sõnul jätkub 2018. aasta Pyeongchangi olümpiamängude eel alanud lugu siiani. "Kõik on neist skandaalidest juba väga väsinud," rääkis 36aastane Graf. "Ajalugu kordub taas, jälle on kõik läbi mõeldud. Tahan, et sport ei oleks mänguasi poliitikute käes."

Eile paluti Lausanne’is langetatud WADA otsust kommenteerida legendaarsel jäähokimängijal ja riikliku spordikomitee eksjuhil Vjatšeslav Fetissovil, kes ütles, et tekkinud olukorrast on äärmiselt raske välja rabelda.

„Kas arvan, et see otsus on õiglane?“ arutles kahekordne olümpiavõitja Fetissov. „Otsustage ise. Dopingukriisist väljumiseks oli olemas „teekonna kaart“. Nii liikudes pidime taastama usalduse, austuse ja väljavaated. Üks samm sel teel oli [Moskva dopingulabori] andmebaasi tagastamine. Andsime selle tagasi ja maailma parimad eksperdid viisid pikka aega ennast olukorraga kurssi ning jõudsid järeldusele, et seal on tehtud muudatusi.“