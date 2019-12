VÄGEV! Pärnu alistas põnevusmängus Horvaatia meeskonna ja astus ühe jalaga eurosarja kaheksandikfinaali 

Pärnu peatreener Avo Keel ütles avakohtumise eel, et seis on jätkuvalt keeruline. "Brasiillasest nurgaründaja Ygor Duarte mängimine on taas küsimärgi all, sest vaatamata erinevatele protseduuridele ei ole tema säärelihase vigastus paranenud. Tony Tammiksaare kohta ei oska samuti öelda, kas ta saab kaasa teha, teda vaevab küünarliigese probleem. Eurosarjas ei tahaks, et ühe nurgaründaja kohal peaks olema tempomees, loodan, et üks nurkadest saab siiski kaasa teha," rääkis peatreener meeskonna hetkeseisust.

"Vastane harrastab kiiret mängu ja on agressiivse serviga, seal on kaks head nurka ja diagonaal. Nad on mänginud üsna sama koosseisuga sel hooajal. Huvitav on see, et üks tempomees on vasakukäeline, seda on pealtvaatajatel huvitav jälgida, sest see on üsna harv juhus, mis ka meie bloki jaoks tähendab veidi teistsugust tegutsemist," lisas Keel Horvaatia klubi kohta.