JÕULINE NAINE: Kristina Šmigun-Vähiga konkureerinud kanadalanna nõuab kõigi venelaste eemaldamist tiitlivõistlustelt 

2002. aasta Salt Lake City olümpial 5 km + 5 km suusavahetusega sõidus kuldmedali võitnud ja neli talve hiljem Torino mängudel tiimsprindis hõbeda saanud Scott pooldab venelaste puhul äärmuslikke sanktsioone, sest tema arvates on nad niisuguse karistuse igati välja teeninud.

„Mida tuleb teha täielikuks eemaldamiseks?" küsis Scott. "Venemaal oli mitmeaastane riiklik dopinguprogramm. Nad naeravad dopinguvastaste reeglite üle. Kas sellest ei piisa? WADA otsus ei vastanud ootustele. Need on tõsised rikkumised, mis on kestnud juba aastad."