VIDEO | KAHJU! Eesti koondis ei suutnud kahe aasta tagust tempu korrata 

Pavel Semenovi lubas enne turniiri, et naiskond võitleb igas mängus kindlasti algusest lõpuni. „Meil ei ole paika pandud kindel koht, mille peame saavutama, aga loomulikult anname endast parima, et tõusta kõrgemale kui kaks aastat tagasi.”

Peatreeneri sõnul on eelmise MM- i koosseisuga võrreldes vahetunud pooled mängijad. „Arvan, et see on normaalne asjade käik ja tundub, et oleme selle protsessi üsna valutult läbinud”, sõnab peatreener ja jätkab.