Jelene Välbe tegi ootamatu lükke: soovisin oma sportlasi paremini jälgida 

Nimelt on 51aastane endine tippsuusataja viimasel ajal hakanud väga aktiivseks sotsiaalmeedia kasutajaks. Tema põhieesmärgiks ei ole aga mitte enda piltidega edvistamine, vaid oma hoolealustel silma peal hoidmine.

"Põhiline põhjus, miks ma Instagrami tegin, oli selleks, et saaksin paremini jälgida, et sportlased hoiaksid kinni sponsorlepingus sätestatud punktidest," selgitas venelanna, kelle jälgijate arv on praeguseks kasvanud üle 15000, Iltalehtile.

Lisaks on ühismeedia avastamine kõvasti avardanud ka tema maailmapilti: "Kohe kui ma selle kasutaja tegin, sain aru, et see pole pelgalt pildimaailm. Tänu Instagramile olen hakanud oma sportlastest paremini aru saama."

"Olen täheldanud, et erinevatel atleetidel on erinevad eelistused. Mõni avaldab hingematvaid looduspilte, aga mõned naissuusatajad postitavad ainult modellilikke klõpse. Aga ma mõistan ka seda, sest mu tüdrukud on tõepoolest ilusad."