Talisport MONARHIA KAHEVÕISTLUSES: kas MK-sarja üldvõitja on juba teada? Mart Treial , täna, 19:20 Jaga: M

KONKURENDID, AE! Jarl Magnus Riiber on MK-hooaega alustanud viie veenva võiduga. Kõige napim edu on olnud 20,2 sekundit, kuid sedagi põhjusel, et norralane haaras finišisirgel lipu ja kruiisis üle lõpujoone. Foto: Imago Sport / Scanpix

Kas kahevõistluse MK-hooaja võib juba peaaegu lõppenuks kuulutada, sest norralane Jarl Magnus Riiber (22) on lihtsalt niivõrd hea? „Praegu tundub küll nii,“ ütleb Eesti parim kahevõistleja Kristjan Ilves (23).