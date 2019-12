Andrea Adamo tõi välja kõige tähtsama muudatuse, mis aitas Hyundai maailmameistriks 

"Kõige tähtsam muudatus, mida ma tegin, oli olla igapäevaselt kohal. Leidsin, et nad vajavad seda – et inimesed näeksin, et olen kogu aeg asjas sees. Nende nina alla ning võtan vastutust," jätkas itaallane.

"Ütlen alati, et mina olen meie nägu, koos võidame, aga mina kaotan. See oli minu lähenemine juba esimesest päevast. Kui keegi ründas Hyundaid, siis olin mina see, kes meid kaitses. Ma ei lubanud inimestel mu töötajate üle nalja teha või neid nurka suruda. Probleemses olukorras tuleb näidata näpuga minu, mitte mu töötajate suunas," sõnas Adamo.

Loeb tunnistab, et pärast ligemale kahte aastakümmet Citroenis oli Hyundaisse siirdumine tema jaoks keeruline, kuid vajalik väljakutse. "MM-sari on väga-väga kõrgetasemeline, mistõttu võin ma kerge vaevaga teistest sõitjatest maha jääda. Kas või seepärast, et pean pidevalt uusi rallisid õppima. Hyundaisse siirdumine oli minu jaoks keeruline, sest see polnud see, millega olin harjunud, kuid see oli minu jaoks väljakutse ja teadsin, miks ma siia tulin. Olen Hyundais, et neid aidata ja oma kogemusi edasi anda."