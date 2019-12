Meistrite liiga MEISTRITE LIIGA | Kaks imelist minutit aitasid tiitlikaitsja Liverpooli alagrupist edasi Toimetas Karl Juhkami , täna, 21:45 Jaga: M

ÜHE ÕNN ON TEISE ÕNNETUS! Liverpooli mehed (taamal) rõõmustamas, samal ajal kui Dominik Szoboszlai laiutab pettumusest käsi. Foto: Reuters/Scanpix

Jalgpalli Meistrite liigas on kätte jõudnud alagrupiturniiri viimane voor ehk teisipäeval ja kolmapäeval saavad selgeks kõik 16 kaheksandikfinalisti. Esimesena said klaariks E-alagrupist edasipääsejad, kelleks on Liverpool ja Napoli.