Tartu Ülikooli teadlased tulevad Eesti sporditalentidele appi 

“Minu oma sportlasteel innustas mind teadmine, et "spordis ei ole otseteid", aga seda rasket teekonda on võimalik suunata, tehes õigemaid valikuid.”



Lisaks on väga täpse metoodikaga võimalus ka sportlase kehakoostise analüüsiks, mis on oluline jälgimaks, kas muutused kehakoostises on sellised, mis ettevalmistuses planeeritud.



“Mõõtmisi on Eesti sportlaste peal tehtud ennegi, kuid ühena esimestest soovime koguda andmeid pikemaajaliselt ja järjepidevalt. Sihtasutus Noored Olümpiale on sportlaste toetamise protsessi innovatsiooni üks eestvedajaid juba mitu aastat ning nüüd tahame Eesti tippsportlastele ka teaduse appi tuua," ütles Noored Olümpiale Sihtasutuse asutaja ja eestvedaja Paavo Pauklin.



“Tänapäevase andmeanalüüsi võimaluse ja teadlaste oskuste kombinatsioonis on võimalik pakkuda sportlastele ja treeneritele teadusliku sisendit efektiivsemaks treenimiseks ning usume, et käegakatsutavad tulemused ei ole mägede taga. Eesti on väike riik, väikeste võimalustega, kuid soovime teadusekeskse lähenemisega anda Eesti sportlastele võimalused targalt tegutsemiseks ja seeläbi konkurentsivõime suurendamiseks.”



Noored Olümpiale on ettevõtjate loodud tippspordi tugisüsteem ja üks Eesti spordiinnovatisooni eestvedajaid, kelle stipendiaatideks on Mattias Kuusik (judoka), Li Lirisman (karateka), Joosep Karlson (aerutaja), Anna Maria Orel (vasaraheitja), Marten Liiv (kiiruisutaja), Katrina Lehis (epeevehkleja), Helary Mägisalu (maadleja), Reena Pärnat (vibulaskja) ja Susannah Kaul (ujuja).



Sihtasutuse Noored Olümpiale taga on ettevõtjad ja eraisikud, kellele läheb Eesti sport korda ja kes soovivad positiivsete muutuste esile kutsumiseks midagi ise ära teha. Paljude ettevõtjate ja eraisikute abiga on loodud eraalgatuslik toetussüsteem, mis annab 2016. aastast andekatele noorsportlasele igal aastal 10 000 euro väärtuses stipendiumi pluss maailmatasemel koolituspaketi.